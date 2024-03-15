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15 марта, 13:00

Костариканский новичок «Спартака» рассказал, с кем советовался перед переездом в Россию

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с полузащитником «Оренбурга» Джимми Марином.

«Джимми Марин из «Оренбурга» мой друг. Мы играли в Коста-Рике за одну команду, а сейчас вместе выступаем за сборную страны. Перед переездом в Россию я расспрашивал у него про страну, про лигу. Джимми очень помог мне, ответив на все вопросы», — сказал Угальде «СЭ».

Угальде перешел в «Спартак» 29 января из «Твенте» за 13 миллионов евро. За московский клуб 21-летний форвард сыграл в 3 официальных матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро. Контракт Угальде с красно-белыми рассчитан до конца июня 2028 года.

Манфред Угальде. «Промес — классный парень! Надеюсь, он вернется в Россию». Интервью Угальде

Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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