Костровский: «Денисов заинтересовался тренерской работой, потому что его сыновья играют в футбол»

Заслуженный тренер России Василий Костровский поделился мнением о том, что бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов будет учиться на тренера в Академии РФС.

«Игорь Денисов заинтересовался тренерской работой, потому что его сыновья стали играть в футбол. Они занимаются в частной школе Москвы. Денисов ходил на игры этого клуба, потом решил помочь ему своим опытом. Вплоть до того, что стал тренировать команду. В своих сыновьях он видит задатки. Я видел его в работе, она его увлекает. Не хватает ему, может, теоретических знаний, зато за спиной большая карьера, из которой можно многое почерпнуть», — приводит «РБ Спорт» слова Костровского.

Денисов является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.