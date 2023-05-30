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Сегодня, 23:17

Костровский: «Денисов заинтересовался тренерской работой, потому что его сыновья играют в футбол»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Василий Костровский поделился мнением о том, что бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов будет учиться на тренера в Академии РФС.

«Игорь Денисов заинтересовался тренерской работой, потому что его сыновья стали играть в футбол. Они занимаются в частной школе Москвы. Денисов ходил на игры этого клуба, потом решил помочь ему своим опытом. Вплоть до того, что стал тренировать команду. В своих сыновьях он видит задатки. Я видел его в работе, она его увлекает. Не хватает ему, может, теоретических знаний, зато за спиной большая карьера, из которой можно многое почерпнуть», — приводит «РБ Спорт» слова Костровского.

Денисов является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-kostrovskij-denisov-zainteresovalsya-trenerskoj-rabotoj-potomu-chto-ego-sy-nov-ya-igrayut-v-futbol/
Игорь Денисов
Футбол
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