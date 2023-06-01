Котев заявил, что не сталкивался с критикой в Болгарии из-за переезда в Россию

Полузащитник «Химок» Лачезар Котев рассказал, что не получал в свой адрес негативных комментариев в Болгарии в связи с переходом в подмосковную команду.

«Вообще ничего подобного. Я и до этого бывал в России, полюбил эту страну. Такого не наблюдалось, я спокойно переехал», — цитирует Котева Sport24.

25-летний болгарский футболист перешел в «Химки» в феврале 2023 года за 250 тысяч евро. Он провел 1 матч в чемпионате России и заработал желтую карточку.

Подмосковная команда досрочно вылетела из РПЛ.