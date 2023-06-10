Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:38

Спортивный директор «Факела» Котов: «Если хотите, называйте Евсеева королем стыковых матчей»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал сохранение воронежской командой места в РПЛ на сезон-2023/24.

«Поздравляю нашу команду! Заслуженно остались в премьер-лиге. Мы делали все, чтобы сохраниться в РПЛ. Вышло все по делу: мы были сильнее «Енисея». Евсеев — король стыковых матчей? Если хотите, называйте. А для нас он просто сделал качественную работу», — цитирует Котова Sport24.

«Факел» обыграл «Енисей» по сумме двух игр в стыковых матчах (2:0 и 3:0) и сохранил прописку в РПЛ. Команду на данный момент возглавляет Вадим Евсеев.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-10-sportivnyy-direktor-fakela-yesli-khotite-nazyvayte-yevseyeva-korolem-stykovykh-matchey
Футбол
РПЛ
ФК Енисей
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
В «Факеле» отреагировали на победу в стыковых матчах: «Будем бороться дальше»
Евсеев агрессивно отреагировал на вопрос о молодых игроках «Факела»
Игнатьев: «Факел» — опытная и знающая цену эпизодам команда, поэтому воронежцы выглядели мощнее «Енисея»
Евсеев прокомментировал победу «Факела» в стыковых матчах
Квеквескири — о сравнении с Гаттузо: «Пусть сравнивают. Главное, что с хорошим персонажем»
Тренер «Енисея» Ивахов раскритиковал судейство в матче с «Факелом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Факеле» отреагировали на победу в стыковых матчах: «Будем бороться дальше»

Слуцкий пошутил о Дзюбе и его слитых интимных видео: «Если я запишу такое — это будет фильм ужасов»