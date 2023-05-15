Котов заявил, что Евсеев и весь «Факел» сделают все для продолжения победной серии

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о победе воронежской команды в матче 27-го тура чемпионата России против «Пари НН» (1:0).

«После победы всегда у команды настроение хорошее. Ожидали такого результата от Евсеева? Давайте будем говорить о том, что Евсеев, команда и все те, кто причастен к этому, делали все для этого, чтобы так было. Мы все будем делать, чтобы продолжать нашу победную серию», — приводит слова Котова Metaratings.ru.

Победа стала для «Факела» третьей кряду и второй подряд под руководством нового главного тренера Вадима Евсеева.

«Факел» после победы над «Пари НН» набрал 27 очков и переместился на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, покинув зону стыковых матчей, куда опустились «Крылья Советов».