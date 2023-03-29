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Котов: «В бюджете «Факела» нет такой статьи, как агентские выплаты»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, почему клуб не попал в опубликованный РФС отчет о сумме выплат посредникам за 2022 год.

«Футболисты, которые приходили в команду, не имели трансферной стоимости. Из-за этого не платили агентских. У нас в бюджете клуба нет такой статьи, как агентские выплаты», — цитирует Котова Metaratings.ru.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных клубами чемпионата России посредникам в прошлом году, составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро. Больше всех агентских заплатили «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков за 20 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/kirill-kotov-v-byudzhete-fakela-net-stati-agentskie-vyplaty-239277/
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