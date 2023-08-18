Ковач: «Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач высказался о предстоящем матче московской команды против «Зенита» в рамках 5-го тура РПЛ.

«Я видел, что «Спартак» хорошо начал сезон и идет в лидерах чемпионата, а у «Зенита» есть проблемы. Думаю, «Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит». По крайней мере, мне бы этого хотелось», — цитирует Ковача Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.