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Сегодня, 10:10

Ковальчук считает, что «Спартак» не отстанет от «Зенита» и «Краснодара» в гонке за чемпионство

Микеле Антонов
Корреспондент
Илья Ковальчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий хоккейного «Спартака» Илья Ковальчук в комментарии для «СЭ» назвал фаворита РПЛ.

— Думаю, что «Зенит», конечно. Наверное, у них самый сильный состав. Но «Краснодар» тоже даст бой. Да и «Спартак» не отстанет, я думаю. Интересная будет концовка, — сказал Ковальчук «СЭ».

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 47 очков. «Зенит» (50) пока идет на первой строчке. На второй позиции находится «Краснодар» (49), который 29 апреля сыграет с «Крыльями Советов» в 26-м туре.

Илья Ковальчук
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