Коваленко — о конкуренции с бразильцами в «Зените»: «Если сравнивать Вендела и меня, это небо и земля»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос «СЭ» о том, можно ли конкурировать с бразильцами в клубе.

«Конечно! Даже тренировки с бразильцами идут на пользу. Ты прогрессируешь, потому что у них совершенно другие скорости, другое мышление, тебе приходится мгновенно принимать решения. За счет этого и прибавляешь. Если потихоньку будут давать практику, со временем смогу закрепиться в стартовом составе. Я же и в «Крыльях» не сразу заиграл...» — сказал Коваленко «СЭ».

Также Александр прокомментировал малое количество игрового времени в «Зените».

«Если сравнивать статистические показатели Вендела и меня, это небо и земля. Я прекрасно понимал, что первые туры буду железно сидеть на лавке. Не бывает такого, чтобы футболист из клуба, боровшегося за выживание, перешел в команду, которая пять лет подряд выигрывает чемпионат, и сразу попал в основу. В «Зените» очень высокая конкуренция, футболисты совсем другого уровня», — сказал Коваленко «СЭ».

Коваленко перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» этим летом. В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 2 матчах за петербургскую команду, проведя на поле в общей сложности 10 минут.