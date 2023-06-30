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Сегодня, 13:07

Коваленко рассказал, как прошла его первая тренировка в «Зените»

Виктория Кравченко
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Новичок «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал свой переход в петербургскую команду из «Сочи».

«Эмоции — только положительные, рад оказаться в таком большом клубе. Это большой шаг для меня в профессиональном футболе, но нельзя делать поспешные выводы, потому что я надеюсь, что это только начало моего большого пути во взрослом футболе.

Какие впечатления от первого занятия с командой? Было очень тяжело, потому что я давно не тренировался после травмы. Пацаны говорят, что это была легкая тренировка, но для меня это как нагрузка», — передает слова футболиста пресс-служба команды.

19-летний хавбек подписал с петербуржцами контракт до 2028 года. Сегодня он провел первую тренировку с командой.

«Сочи» летом 2022 года выкупил Коваленко у «Крыльев», но сразу отдал в обратную аренду на сезон, поэтому полузащитник не провел ни одного матча за сочинцев.

В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://fc-zenit.ru/
Андрей Коваленко
ФК Зенит
ФК Сочи
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