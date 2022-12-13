Коваленко рассказал, какую мечту родителей хочет осуществить

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко в интервью «СЭ» рассказал, почему переводит родителям большую часть зарплаты.

— Ты как-то рассказывал, что почти всю зарплату отдаешь родителям. Кто-то в «Крыльях» еще так делает?

— Думаю, многие. Родители меня воспитывали, все для меня делали. Я считаю правильным отдавать им большую часть зарплаты.

— Сколько остается?

— Всегда по-разному. Также могу спокойно попросить у мамы денег, когда не хватает. Даже если уйду на повышение, продолжу так делать.

— Какую мечту родителей хочешь осуществить?

— Хочу построить им дом, достроить дачу и купить большую квартиру в Москве. Пока этого не сделаю, продолжу переводить деньги.