Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:16

Коваленко — об отношениях с Глушаковым: «Было много грязи от болельщиков ЦСКА, спартачи спокойно к этому отнеслись»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко рассказала о реакции болельщиков на их отношения с полузащитником «Пари НН» Денисом Глушаковым.

«Утихла ли эта тема? Сейчас уже утихла, но когда все только начиналось, было очень много грязи от болельщиков ЦСКА. Спартачи, кстати, спокойно к этому отнеслись. Но тогда было неприятно», — цитирует Коваленко «КП Спорт».

Также футболистка заявила, что после окончания карьеры может стать ассистентской мужа, если он будет главным тренером.

«Денис — главный тренер, а я — ассистент? Даже не знаю, что сказать. Возможно, наверное. Было бы неплохо», — добавила она.

Глушаков и Коваленко поженились в мае 2021 года. В марте этого же года у них родилась дочь, которую они назвали Милой.

За свою карьеру 36-летний полузащитник выступал в составе «Химок», «Ахмата», «Спартака», «Локомотива» и других команд.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/kseniya-kovalenko-ob-otnosheniyah-s-denisom-glushakovym/
2
Обсудить
Читайте также
Американская фигуристка бросила жениха-партнера. А потом вышла замуж за соперника
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» проявляет интерес к хавбеку «Факела» Акбашеву