Коваленко — об отношениях с Глушаковым: «Было много грязи от болельщиков ЦСКА, спартачи спокойно к этому отнеслись»

Футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко рассказала о реакции болельщиков на их отношения с полузащитником «Пари НН» Денисом Глушаковым.

«Утихла ли эта тема? Сейчас уже утихла, но когда все только начиналось, было очень много грязи от болельщиков ЦСКА. Спартачи, кстати, спокойно к этому отнеслись. Но тогда было неприятно», — цитирует Коваленко «КП Спорт».

Также футболистка заявила, что после окончания карьеры может стать ассистентской мужа, если он будет главным тренером.

«Денис — главный тренер, а я — ассистент? Даже не знаю, что сказать. Возможно, наверное. Было бы неплохо», — добавила она.

Глушаков и Коваленко поженились в мае 2021 года. В марте этого же года у них родилась дочь, которую они назвали Милой.

За свою карьеру 36-летний полузащитник выступал в составе «Химок», «Ахмата», «Спартака», «Локомотива» и других команд.