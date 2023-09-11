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Сегодня, 15:30

Прогноз Коваленко на сезон: «Зенит» — чемпион, «Спартак» — вне тройки

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко в интервью «СЭ» спрогнозировал, как будет выглядеть топ-5 клубов РПЛ по итогам сезона-2023/24.

— Сложно строить прогнозы, когда в РПЛ прошло лишь семь туров. Но все же как будет выглядеть твой топ-5 по итогам сезона?

— На первом месте — «Зенит». На втором — «Краснодар». На третьем — ЦСКА. Дальше «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Крылья».

— Если «Спартак» вне тройки, может, ему хотя бы Кубок России?

— Нет! Кубок завоюет «Зенит».

После 7-го тура «Зенит» с 14 очками занимает 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. «Спартак» идет на 9-й позиции с 10 очками.

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Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Коваленко
11
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
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