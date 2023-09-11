Прогноз Коваленко на сезон: «Зенит» — чемпион, «Спартак» — вне тройки

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко в интервью «СЭ» спрогнозировал, как будет выглядеть топ-5 клубов РПЛ по итогам сезона-2023/24.

— Сложно строить прогнозы, когда в РПЛ прошло лишь семь туров. Но все же как будет выглядеть твой топ-5 по итогам сезона?

— На первом месте — «Зенит». На втором — «Краснодар». На третьем — ЦСКА. Дальше «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Крылья».

— Если «Спартак» вне тройки, может, ему хотя бы Кубок России?

— Нет! Кубок завоюет «Зенит».

После 7-го тура «Зенит» с 14 очками занимает 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. «Спартак» идет на 9-й позиции с 10 очками.