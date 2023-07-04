Коваленко высказался о своем переходе в «Зенит»

Новобранец «Зенита», полузащитник Александр Коваленко высказался о своем переходе в петербургский клуб из «Сочи».

«Как только появился вариант с «Зенитом», даже не задумывались. Посоветовались с семьей, агентами и решили, что это наилучший вариант. Такого, что больше хотел в «Локомотив», не было», — приводит слова Коваленко Sport24.

30 июня «Зенит» объявил о трансфере Коваленко. Соглашение 19-летнего хавбека с петербуржцами рассчитано до 2028 года.

Ранее футболист выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 30 матчей в составе сочинской команды во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.