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Сегодня, 04:25

Ковтун: «Чувствую, что Станковича не удовлетворяют результаты и качество игры «Спартака»

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Бывший защитник «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун поделился мыслями о работе сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

«Я чувствую, что Станковича и его тренерский штаб не удовлетворяют результаты и качество игры. Невозможно выигрывать все матчи. У Деяна точно должно быть время на адаптацию, чтобы наладить взаимопонимание с игроками, провести индивидуальные беседы», — цитирует Ковтуна «КП Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. 23 ноября красно-белые на своем поле проведут матч 16-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: «КП Спорт»
Деян Станкович
Юрий Ковтун
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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1
0
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Спартак
0
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Акрон
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2
0
03.11 15:15
Ахмат
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0
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Факел
Химки
1
1
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Краснодар
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4
0
09.11 14:00
Локомотив
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2
1
09.11 16:30
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2
1
09.11 19:00
Ростов
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1
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Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
10.11 13:00
Крылья Советов
ЦСКА
1
2
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Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
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1
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Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
-
-
23.11 12:00
Оренбург
Зенит
-
-
23.11 14:15
ЦСКА
Ростов
-
-
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Краснодар
-
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Спартак
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-
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24.11 14:00
Крылья Советов
Ахмат
-
-
24.11 16:30
Факел
Динамо
-
-
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Динамо Мх
-
-
30.11 14:00
Акрон
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-
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ЦСКА
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-
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И П

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 		13 8

Бителло

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 		13 6

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Статистика / Ассистенты
И Г+П

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 16 (10+6)

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 11 (8+3)

Эсекиэль Барко

Спартак

 		14 10 (5+5)
Статистика / Гол+Пас

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