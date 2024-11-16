Ковтун: «Чувствую, что Станковича не удовлетворяют результаты и качество игры «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун поделился мыслями о работе сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

«Я чувствую, что Станковича и его тренерский штаб не удовлетворяют результаты и качество игры. Невозможно выигрывать все матчи. У Деяна точно должно быть время на адаптацию, чтобы наладить взаимопонимание с игроками, провести индивидуальные беседы», — цитирует Ковтуна «КП Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. 23 ноября красно-белые на своем поле проведут матч 16-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра начнется в 18.00 по московскому времени.