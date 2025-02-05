Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:05

Ковтун назвал самых сильных защитников «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-защитник «Спартака» Юрий Ковтун назвал защитников красно-белых, игра которых ему импонирует больше всего.

«Я всегда двумя руками за своих ребят! Кто прошел академию, зацепились за основную команду. Мне импонирует Денисов, в последних матчах здорово смотрелся. Он очень сильно прибавил. Литвинов тоже обретает уверенность, игровой тонус. Эти ребята крепнут от игры к игре, потому что выходят на поле.

Из иностранцев выделяется Бабич. Своими качествами берет: не уступает в единоборствах. Понятно, что там и Дуарте на подходе, но эти трое защитников — самые сильные в «Спартаке». Хочется, чтобы у наших ребят было больше игровой практики, тогда они будут обретать уверенность», — цитриует Legalbet Ковтуна.

Источник: Legalbet
Юрий Ковтун
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер после взрыва в московском ЖК
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Премьер Швеции назвал стрельбу у школы самой страшной в истории страны
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
Армейцы перестраиваются непонятно куда, а Семак недоволен качеством игры даже после гола Соболева. Что произошло после матча «Зенит» - ЦСКА
Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя