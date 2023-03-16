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Сегодня, 16:08

Ковтун: «Фигу финтил так, что с ума сойти можно было. Приходилось выкручиваться»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун назвал самых неудобных форвардов, против которых играл во время карьеры.

«С кем из нападающих пришлось больше всего намучиться? В «Арсенале» были Анри и высокий такой парень — Кану. В «Лионе» играл сильный бразилец Андерсон, в «Баварии» — Янкер, пришлось с ним потолкаться. Попадал под Салихамиджича; игрок — фантастика, технарь. Фигу тоже финтил так, что с ума сойти можно было. Сейчас тебя подстрахуют, а тогда играли в основном «один в один». Приходилось выкручиваться», — приводит «Чемпионат» слова Ковтуна.

Ковтун выступал за «Динамо», «Аланию», тульский «Арсенал», «Спартак», в составе которого стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также другие клубы.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5034013-kovtun-figu-tak-fintil-chto-s-uma-sojti-mozhno-bylo.html
Юрий Ковтун
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