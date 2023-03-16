Ковтун: «Фигу финтил так, что с ума сойти можно было. Приходилось выкручиваться»

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун назвал самых неудобных форвардов, против которых играл во время карьеры.

«С кем из нападающих пришлось больше всего намучиться? В «Арсенале» были Анри и высокий такой парень — Кану. В «Лионе» играл сильный бразилец Андерсон, в «Баварии» — Янкер, пришлось с ним потолкаться. Попадал под Салихамиджича; игрок — фантастика, технарь. Фигу тоже финтил так, что с ума сойти можно было. Сейчас тебя подстрахуют, а тогда играли в основном «один в один». Приходилось выкручиваться», — приводит «Чемпионат» слова Ковтуна.

Ковтун выступал за «Динамо», «Аланию», тульский «Арсенал», «Спартак», в составе которого стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также другие клубы.