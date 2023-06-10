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Сегодня, 19:40

Ковтун считает, что «Динамо» нужен российский тренер

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Юрий Ковтун ответил на вопрос, какого тренера он хотел бы видеть во главе московской команды.

«Я за то, чтобы в «Динамо» пришел российский тренер. Наверное, меня многие поддержат. У нас есть много специалистов, которые готовы работать в нашем чемпионате. У бело-голубых в последнее время постоянно какие-то передряги. Да, был удачный опыт со Шварцем, при нем был хороший футбол, молодежь показывала себя. У них были уверенные результаты. Дальше «Динамо» нужно более конкретно подходить к вопросу выбора тренера. Им нужен специалист с прицелом на будущее, который будет работать не один и не два сезона, а длительное время. Тогда и результаты придут», — цитирует Ковтуна Metaratings.ru.

«Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона. 14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.

Источник: https://metaratings.ru/news/kovtun-ya-za-to-chtoby-v-dinamo-prishel-rossiiskii-trener-257769/
Юрий Ковтун
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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