Ковтун: «Видно, что игроки в «Динамо» есть, в каждой линии — интересные исполнители»

Экс-защитник «Динамо» Юрий Ковтун сравнил игру московского клуба при бывшем главном тренере Сандро Шварце и при Славише Йокановиче, возглавляющем команду в настоящий момент.

«Конечно, у людей остались определенные впечатления от работы прошлого тренера. Теперь команде нужно адаптироваться к требованиям другого специалиста. Видно, что игроки в «Динамо» есть, команда достаточно укомплектована. В каждой линии — интересные исполнители. А тактическую линию выстраивает главный тренер. Когда есть результат, ты понимаешь, что двигаешься в правильном направлении. А если его нет — неизбежно возникнут сомнения в эффективности тренерского штаба», — приводит «Чемпионат» слова Ковтуна.

Шварц работал с «Динамо» с октября 2020-го по май 2022 года, Йоканович стал главным тренером бело-голубых летом 2022-го. На данный момент московский клуб под руководством сербского специалиста занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 19 туров.