Ковтун считает, что в следующем сезоне «Ростов» будет бороться за призовые места в РПЛ

Бывший защитник «Ростсельмаша» Юрий Ковтун оценил перспективы ростовского клуба в следующем сезоне РПЛ.

«Четвертое место в РПЛ — большое событие для «Ростова» и Карпина. Валерий Георгиевич создал эту команду, организовал ее и привил правильную игровую концепцию, чтобы стать крепкой командой. У ростовчан есть свой стиль, ребята притерлись друг к другу в РПЛ. Я думаю, что они сохранят этих игроков на следующий сезон. Возможно, будет какая-то точечная селекция. «Ростов» в следующем сезоне также будет крепкой командой, которая будет бороться за призы. Они будут добиваться этого не в каких-то отдельных матчах, а будут уверенно играть на протяжении всего сезона», — цитирует Ковтуна Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Ростов» набрал 53 очка в 30 матчах и занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Победителем РПЛ стал «Зенит». Серебряные медали завоевал ЦСКА. Бронзовые награды достались «Спартаку».