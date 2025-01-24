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Сегодня, 15:45

Ковтун считает, что «Зенит» должен найти замену Клаудиньо для борьбы за чемпионство

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун высказался о трансферной кампании «Зенита» в зимнее окно.

«У «Зенита» особенная трансферная политика. У клуба больше возможностей, чем у остальных. Поэтому он привозит к себе уже готовых и состоявшихся футболистов. Возможно, трансфер Луиса Энрике не последний в это трансферное окно.

Понятно, что, после того как Клаудиньо покинул клуб, будут совершены новые приобретения. Если «Зенит» не хочет упустить чемпионское звание, то возьмет кого-то ему на замену», — сказал Ковтун Metaratings.ru.

«Зенит» объявил о переходе 27-летнего Клаудиньо в «Аль-Садд» 22 января. Бразилец выступал за «Зенит» с 2021 года, провел 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 голевых передач. За это время полузащитник трижды стал чемпионом России, трехкратным обладателем Суперкубка страны и единожды — Кубка России.

Источник: Metaratings
Клаудиньо
Юрий Ковтун
ФК Зенит
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