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Ковтун: «Сейчас смотришь Италию, Англию: там такие «шкафы», не столкнешь!»

Алина Савинова
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Тренер «Родины» Юрий Ковтун высказался о тенденциях в развитии европейского футбола в сравнении со временами его игровой карьеры.

«Чище футбол, наверное, не становится. Антропометрия игроков увеличивается, количество единоборств растет, в том числе запрещенных: захватов, задержек, наступов. Теперь все уделяют внимание тренажерному залу, специфической работе на силу. Сейчас смотришь Италию, Англию: там такие бойцы, «шкафы», не столкнешь! Техничных команд остались единицы. Большинство делают упор на физические кондиции, борьбу. Под эти параметры и игроков подбирают — все взаимосвязано», — приводит «Чемпионат» слова тренера.

Ковтун выступал за «Динамо», «Аланию», тульский «Арсенал», «Спартак», в составе которого стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также за другие клубы.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5033641-kovtun-smotrish-italiyu-angliyu-tam-takie-shkafy-ne-stolknyosh.html
Юрий Ковтун
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