Экс-форвард «Зальцбурга» Койта завершит медобследование для перехода в ЦСКА сегодня вечером

Мамаду Койта, представитель и брат нападающего сборной Мали Секу Койта ответил на вопрос «СЭ» о потенциальном переходе футболиста в ЦСКА.

«Мы заканчиваем прохождение медицинского осмотра сегодня вечером. Если все будет нормально, контракт может быть подписан на этой неделе», — сказал Койта «СЭ».

24-летний Секу Койта находится в статусе свободного агента. В сезоне-2023/24 форвард выступал за австрийский «Зальцбург», в составе которого провел 24 матча и забил 8 голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.