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Сегодня, 14:38

Кожедуб может стать первым новичком «Факела» при главном тренере Пятибратове

Виктория Кравченко
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Первым пополнением «Факела» при новом главном тренере Дмитрии Пятибратове может стать полузащитник «Чайки» Святослав Кожедуб, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, до закрытия трансферного окна футболист может стать игроком команды. В переходе Кожедуба заинтересован Пятибратов.

В 22-летнем игроке также заинтересована «Балтика».

В контракте Кожедуба с «Чайкой» прописана фиксированная сумма отступных — 5 миллионов рублей. В текущем сезоне игрок провел 5 матчей и забил один мяч.

Источник: Metaratings.ru
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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