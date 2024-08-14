Кожедуб может стать первым новичком «Факела» при главном тренере Пятибратове

Первым пополнением «Факела» при новом главном тренере Дмитрии Пятибратове может стать полузащитник «Чайки» Святослав Кожедуб, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, до закрытия трансферного окна футболист может стать игроком команды. В переходе Кожедуба заинтересован Пятибратов.

В 22-летнем игроке также заинтересована «Балтика».

В контракте Кожедуба с «Чайкой» прописана фиксированная сумма отступных — 5 миллионов рублей. В текущем сезоне игрок провел 5 матчей и забил один мяч.