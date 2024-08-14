Кожедуб может стать первым новичком «Факела» при главном тренере Пятибратове

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Первым пополнением «Факела» при новом главном тренере Дмитрии Пятибратове может стать полузащитник «Чайки» Святослав Кожедуб, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, до закрытия трансферного окна футболист может стать игроком команды. В переходе Кожедуба заинтересован Пятибратов.
В 22-летнем игроке также заинтересована «Балтика».
В контракте Кожедуба с «Чайкой» прописана фиксированная сумма отступных — 5 миллионов рублей. В текущем сезоне игрок провел 5 матчей и забил один мяч.