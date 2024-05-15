Козлов признался, что ему нравится работать с Игнашевичем в «Балтике»

Сегодня, 18:15
Полузащитник «Балтики» Данила Козлов поделился мнением о главном тренере команды Сергее Игнашевиче.
— Почему Игнашевич топ-тренер?
— Если посмотреть нашу игру, то сразу станет понятно почему. «Балтика» играет вариативно.
— Какой он в команде?
— Может накричать, напихать, похвалить, замотивировать.
— Тебя он чаще ругает или хвалит?
— Все в меру. Он большой профессионал, мне очень нравится с ним работать, — приводит слова Козлова «РБ Спорт».
Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. Ранее он тренировал московское «Торпедо».
После 28 туров «Балтика» (26 очков) занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где сыграет с победителем пары «Зенит» — ЦСКА, которые встречаются в финале пути РПЛ.