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Сегодня, 16:30

Козлов заявил, что «Балтика» находится не на своем месте в турнирной таблице

Алина Савинова
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Полузащитник «Балтики» Данила Козлов поделился мнением о положении команды в турнирной таблице чемпионата России.

«Место в таблице мы в команде не обсуждаем, особо на нас это не давит. Мы понимаем, что должны набирать очки — наша игра говорит об этом. У нас хорошая команда, скажу так: однозначно «Балтика» находится не на своем месте», — цитирует Козлова «РБ Спорт».

«Балтика» с 23 баллами занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч калининградская команда проведет с ЦСКА 28 апреля.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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