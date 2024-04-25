Козлов заявил, что «Балтика» находится не на своем месте в турнирной таблице

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов поделился мнением о положении команды в турнирной таблице чемпионата России.

«Место в таблице мы в команде не обсуждаем, особо на нас это не давит. Мы понимаем, что должны набирать очки — наша игра говорит об этом. У нас хорошая команда, скажу так: однозначно «Балтика» находится не на своем месте», — цитирует Козлова «РБ Спорт».

«Балтика» с 23 баллами занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч калининградская команда проведет с ЦСКА 28 апреля.