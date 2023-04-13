Крал летом намерен разорвать контракт со «Спартаком»

Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал будет пытаться летом разорвать контракт с московским клубом, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Крал не хочет возвращаться в чемпионат России и продолжать выступать за «Спартак». Если футболист не сможет договориться с московским клубом, то будет рассматривать приостановку соглашения через правило ФИФА в случае его продления.

Крал стал игроком «Спартака» в 2019 году. Он побывал в аренде в «Вест Хэме», а в июле 2022-го футболист перешел на правах аренды в «Шальке» до конца текущего сезона. За немецкую команду полузащитник сыграл 24 матча и отметился результативной передачей.

Соглашение Крала с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 5,5 миллиона евро.