Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:59

Крал летом намерен разорвать контракт со «Спартаком»

Алина Савинова
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал.
Алекс Крал.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал будет пытаться летом разорвать контракт с московским клубом, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Крал не хочет возвращаться в чемпионат России и продолжать выступать за «Спартак». Если футболист не сможет договориться с московским клубом, то будет рассматривать приостановку соглашения через правило ФИФА в случае его продления.

Крал стал игроком «Спартака» в 2019 году. Он побывал в аренде в «Вест Хэме», а в июле 2022-го футболист перешел на правах аренды в «Шальке» до конца текущего сезона. За немецкую команду полузащитник сыграл 24 матча и отметился результативной передачей.

Соглашение Крала с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 5,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/kral-letom-popytaetsya-razorvat-kontrakt-so-spartakom-ili-rassmotrit-priostanovku-soglasheniya-cherez-pravilo-fifa-242933/
Алекс Крал
Футбол
ФК Спартак (Москва)
9
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Гагарин обладал фантастическим обаянием. На уровне гипноза». Истории ко Дню космонавтики
Зачем в РПЛ ввели ВАР? Это же «оптический обман». Колонка Казакова
Посол Антонов заявил об ущербе для США от новых санкций против России
Песков назвал спецслужбы инициаторами ареста журналиста WSJ
Румыния ограничит выплаты субсидий для украинских беженцев с мая
Российские танкисты уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сперцян перестал быть трансферной целью «Фейеноорда», но в нем по-прежнему заинтересована «Фиорентина»

В «Динамо» рассказали о будущем Паршивлюка и Норманна в команде