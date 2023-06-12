Крамаренко: «Дай бог в следующем году ЦСКА станет чемпионом России»

Российская гимнастка Лала Крамаренко поделилась впечатлениями от победы ЦСКА над «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, по пенальти — 6:5).

«Я очень рада, что мы выиграли. Сидела, смотрела, ужасно переживала, когда били пенальти, потому что папа тренирует вратарей. Спасибо ему огромное и Игорю Владимировичу [Акинфееву], что выстояли, выдержали. На последнем мяче в серии папа уже встал за ворота, поддерживал Игоря. Это было очень эмоционально. Всей семьей переживали! Дай бог в следующем году ЦСКА станет чемпионом страны!» — цитирует Крамаренко Metaratings.ru.

ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Кубок России. Кроме того, армейцы завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2022/23.