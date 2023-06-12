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Крамаренко: «Акинфеев — великий, он — легенда и пример для многих»

Алина Савинова
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Российская гимнастка Лала Крамаренко назвала главные качества голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Я осознанно стала следить за ЦСКА с того момента, как папа пришел в клуб. Победа над «Краснодаром» в Кубке пока самое яркое событие для меня. Мои любимые футболисты: Кирилл Набабкин, Антон Заболотный и, конечно же, Игорь Акинфеев. Он как спортсмен безумно трудолюбивый. Это папа постоянно повторяет. Его всегда поддерживает семья, настраивает на игры. Это очень важно. Если просто: Акинфеев — великий, он — легенда и пример для многих», — цитирует Крамаренко Metaratings.ru.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.

Источник: https://metaratings.ru/news/lala-kramarenko-akinfeev-kak-sportsmen-bezumno-trudolyubivyi-eto-papa-postoyanno-povtoryaet-258266/
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Лала Крамаренко
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