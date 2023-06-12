Крамаренко: «Акинфеев — великий, он — легенда и пример для многих»

Российская гимнастка Лала Крамаренко назвала главные качества голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Я осознанно стала следить за ЦСКА с того момента, как папа пришел в клуб. Победа над «Краснодаром» в Кубке пока самое яркое событие для меня. Мои любимые футболисты: Кирилл Набабкин, Антон Заболотный и, конечно же, Игорь Акинфеев. Он как спортсмен безумно трудолюбивый. Это папа постоянно повторяет. Его всегда поддерживает семья, настраивает на игры. Это очень важно. Если просто: Акинфеев — великий, он — легенда и пример для многих», — цитирует Крамаренко Metaratings.ru.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.