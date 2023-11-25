Красич назвал лучших футболистов, с которыми играл в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич назвал лучших футболистов, с которыми вместе играл за армейский клуб.

«Лучший футболист, с кем я играл в ЦСКА? Было много хороших игроков. Вратарь, конечно, Акинфеев. Из защиты выделю Игнашевича — один из лучших для меня. Из полузащитников — Жирков. Он многого добился. А лучший нападающий — Вагнер Лав», — приводит слова Красича Sport24.

Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год, в составе армейцев — победитель кубка УЕФА двукратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России.