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Сегодня, 15:26

Красич назвал лучших футболистов, с которыми играл в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич назвал лучших футболистов, с которыми вместе играл за армейский клуб.

«Лучший футболист, с кем я играл в ЦСКА? Было много хороших игроков. Вратарь, конечно, Акинфеев. Из защиты выделю Игнашевича — один из лучших для меня. Из полузащитников — Жирков. Он многого добился. А лучший нападающий — Вагнер Лав», — приводит слова Красича Sport24.

Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год, в составе армейцев — победитель кубка УЕФА двукратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-599089-krasich-nazval-luchshikh-futbolistov-s-kotorymi-igral-v-tsska
Вагнер Лав
Игорь Акинфеев
Милош Красич
Юрий Жирков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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