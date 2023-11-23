Красич: «Я не жалею, что перешел из ЦСКА в «Ювентус»

Бывший футболист ЦСКА Милош Красич поделился мнением о своем переходе из армейского клуба в «Ювентус» в 2010 году.

«Я не жалею, что перешел из ЦСКА в «Ювентус». Это большой клуб, один из лучших в мире. Жалко, что не удалось долго оставаться на высоком уровне. Первый год в «Ювентусе» был хороший, второй — не очень. Может, есть и моя вина — надо было больше работать. Но, думаю, я все равно показал, что могу», — цитирует серба Sport24.

Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год, в составе армейцев — победитель кубка УЕФА двукратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России.