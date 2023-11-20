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Сегодня, 17:23

Красич объяснил, почему Рахимич не приехал на матч легенд ЦСКА с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич высказался об итогах ретро-матча против «Локомотива».

«Конечно, это яркие эмоции. Спасибо болельщикам, что пришли на игру. Давно не видел своих друзей, соскучился, тренера давно не видел, очень счастлив. Таких игр надо больше проводить. Спасибо РФС за этот матч! Чем я сейчас занимаюсь? У меня трое детей, с ними сейчас занимаюсь и пока не работаю. Когда время придет, я посмотрю, что будет. Почему не приехал Рахимич? У него уже был билет, но у него что-то с семьей, маленькие проблемы возникли. Но я с ним постоянно переписываюсь», — приводит слова Красича Metaratings.ru.

Он также рассказал, что больше всего общался с Жирковым, Кириченко, Березуцким и Гусевым. Красич отметил, что был рад увидеть своих друзей.

Ретро-матч легенд «Локомотива» и ЦСКА состоялся в воскресенье, 19 ноября на стадионе «РЖД Арена». Единственный гол забил полузащитник железнодорожников Дмитрий Лоськов.

Игра была посвящена 21-летию «золотого» матча «Локомотив» — ЦСКА. Тогда железнодорожники победили со счетом 1:0 и стали чемпионами России, а единственный гол тоже забил Лоськов.

Источник: https://metaratings.ru/news/krasich-rasskazal-pochemu-rakhimich-ne-priekhal-na-match-legend-cska-s-lokomotivom-307498/
Милош Красич
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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