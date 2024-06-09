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Сегодня, 12:21

Красич рассказал, что думает о возможном переходе Чалова в европейский клуб

Виктория Кравченко
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Сербский бывший футболист ЦСКА Милош Красич поделился мнением о возможном отъезде форварда Федора Чалова в Европу.

«Хорошо, что Чалов еще сезон будет играть в ЦСКА — мне он нравится! Безусловно, это отличная новость для клуба, что их лучший игрок остается в команде.

Какая из Топ-5 лиг подошла бы Чалову? Для меня ЦСКА уже топ-клуб, но я пойму Федора, если в следующем году он перейдет в европейский клуб. Будем следить за его игрой в Европе", — цитирукт Красича Sport24.

Ранее в СМИ писали, что Чалов может перейти в «Марсель».

В РПЛ в сезоне-2023/24 ЦСКА занял шестое место, набрав 48 очков. В FONBET Кубке России армейцы вылетели в финале Пути РПЛ, уступив в серии пенальти «Зениту». Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах. На его счету 16 мячей и 5 голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654827-krasich-o-vozmozhnom-otyezde-chalova-v-yevropu-tsska-uzhe-top-klub
Милош Красич
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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