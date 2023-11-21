Красич: «Шесть лет в России — лучшее, что было в моей карьере»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич в интервью «СЭ» заявил, что скучает по времени, проведенному в России.

«Конечно, ностальгирую по временам в ЦСКА. Те шесть лет в России — лучшее, что было в моей карьере. В ЦСКА начался мой большой путь в футболе, здесь я завоевал много трофеев... До сих пор слежу за командой, иногда смотрю матчи армейцев. А раньше включал игры российских клубов в еврокубках. Жалко, что сейчас этого нет. Но, надеюсь, скоро ситуация улучшится. В последний раз в Москве был три года назад. Роман Бабаев приглашал к себе в офис, было приятно увидеться с людьми, с которыми я работал в ЦСКА», — сказал Красич «СЭ».

39-летний серб выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Провел за клуб 229 матчей, в которых сумел отличиться 32 голами и 34 результативными передачами.