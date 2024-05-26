«Краснодар» — 12-й клуб, которому удалось выиграть домашний зачет

«Краснодар» стал 12-м клубом, которому удалось выиграть домашний зачет. Причем больше раза это делали только четыре команды — «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Но сине-бело-голубые отдали домашнее первенство впервые за время работы Сергея Семака и упустили шанс приблизиться к красно-белым.

Команды, которые выигрывали домашний зачет в чемпионатах России: