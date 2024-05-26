Сегодня, 10:22
«Краснодар» стал 12-м клубом, которому удалось выиграть домашний зачет. Причем больше раза это делали только четыре команды — «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Но сине-бело-голубые отдали домашнее первенство впервые за время работы Сергея Семака и упустили шанс приблизиться к красно-белым.
Команды, которые выигрывали домашний зачет в чемпионатах России:
|
Клуб
|
Сезоны
|
Победы
|
Сезоны побед
|
Спартак
|
32
|
10
|
1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2016/17, 2017/18
|
Зенит
|
29
|
8
|
2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
|
Локомотив
|
32
|
3
|
2001, 2002, 2009
|
ЦСКА
|
32
|
3
|
2005, 2013/14, 2015/16
|
Текстильщик
|
5
|
1
|
1992
|
Ротор
|
14
|
1
|
1993
|
Алания
|
16
|
1
|
1996
|
Рубин
|
20
|
1
|
2003
|
Торпедо
|
17
|
1
|
2004
|
Динамо
|
31
|
1
|
2008
|
Анжи
|
11
|
1
|
2012/13
|
Краснодар
|
13
|
1
|
2023/24