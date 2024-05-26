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Сегодня, 10:22

«Краснодар» — 12-й клуб, которому удалось выиграть домашний зачет

Кирилл Бурдаков
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«Краснодар» стал 12-м клубом, которому удалось выиграть домашний зачет. Причем больше раза это делали только четыре команды — «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Но сине-бело-голубые отдали домашнее первенство впервые за время работы Сергея Семака и упустили шанс приблизиться к красно-белым.

Команды, которые выигрывали домашний зачет в чемпионатах России:

Клуб

Сезоны

Победы

Сезоны побед

Спартак

32

10

1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2016/17, 2017/18

Зенит

29

8

2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Локомотив

32

3

2001, 2002, 2009

ЦСКА

32

3

2005, 2013/14, 2015/16

Текстильщик

5

1

1992

Ротор

14

1

1993

Алания

16

1

1996

Рубин

20

1

2003

Торпедо

17

1

2004

Динамо

31

1

2008

Анжи

11

1

2012/13

Краснодар

13

1

2023/24
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
2
0
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