Судейство
Сегодня, 18:47
На 17-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ахмат» (2:3) арбитр Ян Бобровский после вмешательства видеоассистентов Владислава Безбородова и Николая Богача правильно назначил пенальти, наказав за нарушение правил краснодарца Никиту Кривцова. Тот ударил соперника левой ногой и сбил его.
Бобровский в этом чемпионате провел шесть матчей и шесть раз указал на 11-метровую отметку. Половину из этих пенальти он назначил с помощью ВАР.
Так произошло в игре 4-го тура ЦСКА — «Факел» (4:1), когда обе команды были наказаны судьей 11-метровыми после просмотра видеозаписи. И сегодня в Краснодаре.
В матчах 7-го и 8-го туров «Нижний Новгород» — «Динамо» (2:2, дважды) и «Торпедо» — «Ростов» (0:1) Бобровский сам фиксировал фолы. Пенальти в пользу ростовчан назначен ошибочно.
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