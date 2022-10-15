«Краснодар» — «Ахмат»: игрок гостей Тимофеев вывел команду вперед

«Краснодар» принимает на своем поле «Ахмат» в матче 13-го тура РПЛ.

На 35-й минуте игрок грозненского клуба Артем Тимофеев вывел команду вперед — 2:1. Бернард Бериша выбросил мяч в центр, Тимофеев его подобрал и оттуда отправил в ворота Сафонова.