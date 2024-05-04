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Сегодня, 17:30

«Краснодар» — «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» примет «Ахмат» в 27-м туре РПЛ 4 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Ахмата» Лечи Садулаев, Надер Гандри и Бернард Бериша (слева направо).
Лечи Садулаев, Надер Гандри и Бернард Бериша (слева направо).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Краснодар» примет дома «Ахмат» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу 4 мая, в субботу. Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» можно бесплатно на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Она начнется в 19.15 мск. Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер». Начало — в 19.20 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов встречи между «Краснодаром» и «Ахматом». В матч-центре будут доступны ключевые события противостояния 27-го тура РПЛ.

«Быки» с главным тренером Мурадом Мусаевым находятся на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. Клуб из Грозного занимает десятое место в чемпионате России с 29 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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