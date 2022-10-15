Сегодня, 15:20
«Краснодар» и «Ахмат» объявили составы на матч 13-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Петров, Сорокин, Пивоваров, Ионов, Мацукатов, Апеков, Попов.
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Карапузов, Швец, Садулаев, Ильин.
Запасные: Опарин, Ташаев, Семенов, Журавлев, Ибишев, Фольмер, Харин, Иналкаев, Кадыров, Конате, Агаларов.
Матч «Краснодар» — «Ахмат» состоится в субботу, 15 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования