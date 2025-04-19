«Краснодар» — «Ахмат»: Кордоба, Сперцян и Садулаев выйдут на поле с первых минут

«Краснодар» и «Ахмат» объявили составы на матч 25-го тура РПЛ. «Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Диего Коста, Гонсалес, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ленини, Кордоба, Олусегун. Запасные: Дюпин, Ладоха, Кайо, Ларионов, Газинский, Козлов, Смолов, Мозес. «Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Зорин, Мелкадзе, Самородов. Запасные: Ульянов, Уциев, Жиров, Гогличидзе, Богосавац, Шатара, Бериша, Харин, Диванович, Талал, Луна Диале, Руис Диас. Матч «Краснодар» — «Ахмат» пройдет в субботу, 19 апреля и начнется в 19.30 (мск). «Краснодар» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча РПЛ Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)