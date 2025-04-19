Сегодня, 18:23
«Краснодар» и «Ахмат» объявили составы на матч 25-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Диего Коста, Гонсалес, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ленини, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Дюпин, Ладоха, Кайо, Ларионов, Газинский, Козлов, Смолов, Мозес.
«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Зорин, Мелкадзе, Самородов.
Запасные: Ульянов, Уциев, Жиров, Гогличидзе, Богосавац, Шатара, Бериша, Харин, Диванович, Талал, Луна Диале, Руис Диас.
Матч «Краснодар» — «Ахмат» пройдет в субботу, 19 апреля и начнется в 19.30 (мск).