«Краснодар» — «Ахмат»: Кордоба и Сперцян сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и «Ахматом» в 27-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кастаньо, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Кайо, Арутюнян, Кривцов, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Дэвид.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Шатара, Ловат, Гандри, Тимофеев, Камилов, Садулаев, Ковачев, Конате.

Запасные: Опарин, Уциев, Ибишев, Олейников, Бериша, Мацуев, Швец, Камило, Агаларов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».