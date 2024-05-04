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Сегодня, 18:27

«Краснодар» — «Ахмат»: Кордоба и Сперцян сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и «Ахматом» в 27-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кастаньо, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Кайо, Арутюнян, Кривцов, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Дэвид.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Шатара, Ловат, Гандри, Тимофеев, Камилов, Садулаев, Ковачев, Конате.

Запасные: Опарин, Уциев, Ибишев, Олейников, Бериша, Мацуев, Швец, Камило, Агаларов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
04 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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