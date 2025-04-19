«Краснодар» и «Ахмат» встретятся в матче чемпионата России

«Краснодар» и «Ахмат» встретятся в 25-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 19 апреля. Игра на арене «Краснодар» начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи краснодарцев и грозненцев. Ключевые события игры «Краснодар» — «Ахмат» можно остлеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч», трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте медиахолдинга и на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 52 очками. «Ахмат» располагается на 13-й строчке с 23 очками. Встреча команд в первом круге чемпионата завершилась вничью (1:1).