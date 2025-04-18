«Краснодар» и «Ахмат» будут играть в чемпионате России 19 апреля

Матч «Краснодар» — «Ахмат» в 25-м туре РПЛ состоится в субботу, 19 апреля. Начало игры на «Арене Краснодар» — в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча в Краснодаре пройдет на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Старт эфира на федеральном канале — в 19.15 мск. Кроме того, игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Результат и ключевые события игры «Краснодар» — «Ахмат» также изучайте в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)

В 24 турах чемпионата России «Краснодар» набрал 52 очка и занимает первое место, предыдущим соперником «быков» был «Зенит» (1:4 в гостях). «Ахмат» с 23 очками идет 13-м, неделю назад грозненцы выиграли у «Ростова» (2:1 на своем поле).