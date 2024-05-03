4 мая «Краснодар» дома примет «Ахмат» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» можно будет бесплатно и в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Она начнется в 19.15 мск. Встречу также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 19.20 по московскому времени.

Ключевые события противостояния 27-го тура РПЛ 4 мая будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Краснодар» вместе с главным тренером Мурадом Мусаевым идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 50 баллами. «Ахмат» с Магомедом Адиевым находится на десятом месте с 29 очками.

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