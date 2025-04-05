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5 апреля, 21:38

«Краснодар» победил «Акрон» и укрепил лидерство в РПЛ

Алина Савинова
Джон Кордоба (слева) и Йонуц Неделчару (справа).
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» на своем поле одержал победу над «Акроном» в матче 23-го тура РПЛ — 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал Кайо, который отличился на 50-й минуте.

«Быки» выиграли четвертый матч подряд в РПЛ и укрепили лидерство — на счету команды 52 очка. «Краснодар» на пять баллов опережает идущий на второй строчке «Зенит» и на восемь очков — «Спартак», который располагается на третьей позиции с одной игрой в запасе.

«Акрон» с 25 баллами сохраняет девятое место в чемпионате России. Тольяттинцы потерпели четвертое поражение кряду во всех турнирах.

Следующий матч в РПЛ команда Мурада Мусаева проведет 13 апреля против «Зенита», а клуб из Тольятти в этот же день встретится с «Факелом».

Россия. Премьер-лига. 23-й тур.
05 апреля, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
Акрон

61
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар
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