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Сегодня, 19:30

«Краснодар» — «Балтика»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» сыграет с «Балтикой» в чемпионате России 24 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «Краснодар»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Краснодар» сыграет с «Балтикой» в 21-м туре чемпионата России в среду, 24 апреля. Матч состоится на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Краснодар» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/24 доступны на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Краснодарская команда с 46 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Клуб из Калининграда набрал 23 балла и занимает 14-ю строчку премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 20:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Балтика

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
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