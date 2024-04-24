«Краснодар» сыграет с «Балтикой» в 21-м туре чемпионата России в среду, 24 апреля. Матч состоится на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Краснодар» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/24 доступны на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Краснодарская команда с 46 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Клуб из Калининграда набрал 23 балла и занимает 14-ю строчку премьер-лиги.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде