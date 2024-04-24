«Краснодар» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Краснодара» и «Балтики» на перенесенный матч 21-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» и начнется в 20.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Алонсо, Оласа, Черников, Сперцян, Кади, Кастаньо, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес Р., Андраде, Луна, Бистрович, Ковалев, Лисакович, Козлов, Энрикес, Фернандес А.

«Быки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 46 баллами. «Балтика» располагается на 14-й позиции с 23 очками.