«Краснодар» — «Балтика»: ВАР Любимов спас бригаду Кукуяна. Гол гостей засчитан правильно

На 89-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Балтика» (3:2) второй ассистент судьи Наиль Сейфетдинов ошибочно зафиксировал положение «вне игры» у Данилы Козлова, который забил второй гол калининградцев.

В момент паса Максима Кузьмина Козлов действительно находился за линией офсайда, но он не мешал соперникам и не влиял на их действия. А мяч к нему затем прилетел от игрока «Краснодара». Причем тот осознанно сыграл в мяч головой, совершив ошибку и сделав передачу сопернику.

В такой ситуации офсайд не фиксируется. Гол должен быть засчитан.

Именно поэтому вмешались видеоассистенты Артем Любимов и Роман Галимов. А судье Павлу Кукуяну хватило 11 секунд, чтобы изучить эпизод на мониторе и вынести вердикт. Взятие ворот было правильно засчитано.

Нужно отметить, что до подхода к монитору Кукуян во время переговоров с ВАР прикрывал рот рукой. Судьям не рекомендуют так поступать. Потому что может возникнуть предположение, что им есть что скрывать, что они делают что-то противоправное.