«Чемпионат»: «Краснодар» близок к трансферу Севикяна

«Краснодар» близок к подписанию контракта с вингером «Пари НН» Эдгаром Севикяном, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, «быки» значительно продвинулись в переговорах и могут закрыть сделку в ближайшее время.

В этом сезоне 22-летний Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками после 18 туров.