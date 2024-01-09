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РПЛ

9 января, 23:33

«Чемпионат»: «Краснодар» близок к трансферу Севикяна

Руслан Минаев
Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Краснодар» близок к подписанию контракта с вингером «Пари НН» Эдгаром Севикяном, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, «быки» значительно продвинулись в переговорах и могут закрыть сделку в ближайшее время.

В этом сезоне 22-летний Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками после 18 туров.

Источник: Чемпионат
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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