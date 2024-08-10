«Краснодар» на своем поле примет ЦСКА в матче 4-го тура чемпионата России в субботу, 10 августа. Игра пройдет в Краснодаре на «Краснодар Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры РПЛ. Ключевые события матча чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

Игру будет транслировать федеральный телеканал «Матч ТВ». Прямой эфир начнется за пять минут до старта игры. Трансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«Краснодар» неудачно начал чемпионат и пока ни разу не победил в трех стартовых турах, во всех матчах сыграв вничью. Подопечные Мурада Мусаева занимают 12-е место в таблице.

ЦСКА после ничьей с «Ростовом» и двух подряд побед обосновались на третьей строчке в таблице.

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